Fernando Gago: "El clásico es como una final"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1707425557074334100&partner=&hide_thread=false "CADA PARTIDO SE TOMA COMO UNA FINAL"



Fernando Gago habló en la previa del clásico entre Racing e Independiente. #PelotaParada pic.twitter.com/BnasxE0f7p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2023

Lo que se juega el Rojo de Carlitos Tevez parece más definido: sumar y zafar de abajo. Sin embargo, lo de Racing no tiene menos presión, porque las eliminaciones de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina, hicieron que muchos duden de la continuidad de Gago. Pero él lo toma desde otro lugar:

“¿En qué sentido hay presión? ¿A qué llaman presión? ¿Al contexto? El contexto siempre en un clásico es ganar. Independientemente de quién sea el rival o qué rival sea el clásico. A todos los partidos el hincha lo quiere ganar, el club lo quiere ganar, el entrenador lo quiere ganar y el jugador lo quiere ganar. Yo tengo algo de la forma de ser mía, de que trabajo lo mismo, trabajo y trato de buscar lo mejor para el partido. Y entendiendo el contexto de lo que es, que es un partido, que es un clásico”.

Conociendo el paño y sabiendo lo trascendente que es el clásico para todos, pero muy especialmente para el sentimiento de los hinchas, el técnico se mostró empático con los simpatizantes: “Entiendo a la gente y está claro que nosotros queremos ser campeones de todos los torneos -manifestó-. Tratamos de lograrlo, a veces se cumple y a veces no. Yo lo tengo bien claro y trato de analizarlo sacando del medio el resultado. Quiero ganar, no quiero que se tome como que no me importa si gano o pierdo. Trabajamos para ganar, pero hay una forma. Desde esa forma de trabajo, de convivencia, de los partidos, de los cuidados personales de los jugadores, queremos lograr el objetivo”.