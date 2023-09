Copa Federal femenina: "algunas cosas se tienen que revisar", dijo la capitana de San Martín

San Martín hizo un buen partido pero no pudo con Pacífico en un partido polémico.

En la apertura del certamen, las Leonas se enfrentaron al anfitrión Pacífico y cayeron 3 a 2 en un partidazo. Sin embargo, la capitana se quedó con otra impresión. “Quizás el primer partido distorsionó todo el torneo y bueno, no somos el único equipo que no está de acuerdo con lo que pasó. A Ferrocarril le pasó lo mismo con Pacífico, hay algunas cosas que se tienen que revisar”, sostuvo sobre fallos arbitrales.

San Martín obtuvo dos victorias en el torneo fugaz que se jugó en cuatro días, dónde los partidos fueron seguidos e incluyeron viajes hacia otra sede. “Es un torneo que genera mucha ilusión, pero hubo cosas en la que no estuve de acuerdo. Jugar todos los días un partido lleva a un desgaste muy grande de las jugadoras, las chicas lesionadas no se recuperan en 24 horas, es imposible. Pero son cosas a mejorar, es un torneo nuevo”, apuntó.

La referente del plantel no solo se refirió a las mejoras que pueda llegar a tener el torneo. Con el buen desempeño y quedándose en la puertas de la clasificación, también fue autocrítica. “Nosotras como equipo vemos y tenemos muchas cosas que mejorar, todo es trabajo, hay que comprometerse y también hacerlo con el fútbol femenino. No es solamente ser jugadora y criticar, también hay que involucrarse para pelear todas juntas, si no es muy complicado”, afirmó.

Las Leonas solo perdieron en el inicio del torneo. Después, esperaron un milagroso resultado para poder entrar a la final tras haber logrado la victoria ante Ferro de Cómodoro el sábado. Las cipoleñas no clasificaron pero hasta el final mantuvieron sus chances. “Estuvieron bien nuestras chicas, ilusionadas. Empezamos con muchas ganas el torneo y por algunas cosas que nos desilusionaron, nos dio cierto bajón. Pero siempre bien, jugamos motivadas hasta el último partido, tenía que alinearse el universo para que se den los resultados. No queda otra que seguir trabajando para mejorar”, analizó Cantera.

Las dirigidas por Valeria Grondona se enorgullecen por lo hecho en Neuquén y ya piensan en la clasificación para el próximo año.“Seguimos con la Liga Confluencia, el próximo domingo jugamos contra Argentinos del Norte, la idea es seguir trabajando, salir campeonas y tener la chance de jugar la Copa Federal el año que viene”, concluyó la capitana.

