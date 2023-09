Boris Magnago, de Cipolletti a jugar la Primera Nacional

Deportivo Madryn está décimo en la Zona B con 41 puntos. Boris tuvo algunos minutos en lo que va del torneo, ya que Facundo Ardiles es el titular como el "4" del equipo. “Tuve uno de arranque y después entre en 8 partidos. Hablé con el técnico dos o tres veces y obviamente me tiene en cuenta pero está jugando Facu en mi posición y la verdad que no hay nada para decir de él, lo está haciendo de una manera muy buena. Creo que algo mejor va a tener el año que viene, fue de lo más regular del equipo, tiene el puesto bien ganado. Yo no paro de dar pelea, y por eso siempre estoy como opción en el banco”, explicó.

Pese a competir desde el banco con Ardiles, Magnago tiene sus objetivos claros y se muestra positivo. “El balance de este año es bueno más allá de que no jugué mucho. Siempre estoy yendo, acompañando al grupo y dando lo mejor desde donde me toca”, afirmó.

Actualmente, el lateral comparte plantel con otro ex Cipo: Valentín Perales. “Con Valen compartí la primera fecha también donde fui de arranque pero él jugó gran parte del torneo. Si no fue por lesión o amonestación, jugó casi todos los partidos. Es un jugador muy experimentado, sumamente confiable y es muy bueno tenerlo como compañero, además lo conozco de Cipo”, contó.

El lateral logró dar el salto a la segunda división del fútbol argentino muy joven, ya que a los 22 años dejó el Albinegro para formar parte del Aurinegro de Madryn. “Creo que es lo que todo jugador de Federal busca, pegar el salto a Nacional B, los de la B a la Primera y así seguir escalando. Yo trabajé para estar acá y trabajo todos los días para poder mantenerme, seguir en la categoría y así seguir subiendo”, auguró.

boris magnago 2.png Boris Magnago con la camiseta de Deportivo Madryn esta temporada.

Las diferencias entre el Federal A y la Primera Nacional son muchas. Boris lo resume rápidamente según su experiencia. “Hay un montón de factores, ya sea desde las canchas y los lugares de entrenamiento, pero creo que la calidad de los jugadores, la velocidad en la que se juega y el físico, obviamente”, sostuvo.

El sentimiento de Boris por Cipo es gigante y no se pierde un partido del Capataz, mucho menos de hablar con los amigos que quedaron en el Albinegro. “Todos los fines de semana estoy colgado al televisor, además siempre estoy hablando con los chicos, con Elvis (Hernández), Santi (Jara), el Rayo (Pettinerolli) y Facu (Crespo)”, comentó.

En Cipo tuvo diferentes posiciones, pero en la última temporada el lateral derecho fue suyo sin lugar a discusión. Hoy en esa ubicación han tenido que jugar centrales que lo han hecho bien. “Cuando arrancó a jugar Eze (Carmona), que su posición natural es central, a mí me gustaba, después se lesionó y vino Damián que también es central. Lo está haciendo muy bien, no hay nada para reprocharle. Lateral natural es Tomi Paéz que no sé cómo estará ahora, pero ser central y jugar de lateral lo hacen muy bien”, opinó Boris.

Magnago está tan pendiente del club que ya palpita el cierre de la fase regular de la fase regular del Federal como hincha. “El partido próximo va a ser clave para tratar de desprenderse del cuarto, Olimpo y Villa ya se despegaron. En el cierre contra Olimpo espero que esté primero sin chance de que lo alcance Villa Mitre y venga a jugar cuidando a los jugadores, eso nos va a dar otra chance de ganar”, analizó.

Sobre su llegada al conjunto de Chubut, el neuquino contó cómo se dio la posibilidad y su sentimiento en la institución. "Me trajo Pancaldo a Madryn, me había llamado el año pasado, que sería el primer año post Raggio, y por algunas cuestiones no pude salir de Cipo, pero gracias a Dios pude venir ahora. La institución es excelente, no tengo nada para decir ni reprochar, me han tratado muy bien", aseguró.

Apenas llegado al Madryn, Boris pudo compartir minutos con José Michelena, refuerzo del Capataz a mediados de este año. "Con Miche compartí, sí. Siempre que hablo con él me acuerdo del primer partido con Chacarita de local, le tiré un centro y la pelota pega en el palo después de un cabezazo de él. Terminamos 0 a 0. Hace poquito lo saludé por su cumpleaños", recordó.

Otro con los que compartió momentos fue Jonatan Palacio, el joven de 21 años y uno de los goleadores de Cipo. "Con el Pala tenemos buena relación, cuando se enteró que tenía la posibilidad de ir a Cipolletti vino a preguntarme cómo era el club, así que le estuve contando. Por suerte tuvo la oportunidad de jugar y hacerlo bien, no venía siendo citado, le costó adaptarse pero se destapó, es titular y gran jugador", dijo.

La mente de Magnago está puesta en avanzar y seguir creciendo. Igual, no descarta volver a vestir la del Capataz de la Patagonia. "Mi objetivo es asentarme en la categoría, tratar de pegar otro salto para seguir creciendo, pero ojalá tenga la oportunidad de volver en algún momento”, concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez