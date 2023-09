Robo hormiga millonario: La tesorera, con las horas contadas

Se trata de la Tesorera María Laura Illesca, a quien por lo pronto días pasados se le extendió la suspensión “preventiva sin goce de haberes, licenciándola de concurrir a su puesto de trabajo, como medida cautelar a los fines de no entorpecer la investigación”.

“El proyecto acaba de ingresar y esta semana no creo que podamos sacarlo, pero sí la semana que viene. La idea es que se le de un tratamiento urgente por la gravedad del tema. No hay mucho para debatir o analizar…”, señaló una fuente del Deliberante a LM Cipolletti.

“Vamos a proponerle a los presidentes de bloques tratarlo sobre tablas así no entra a Comisión, para no demorarlo”, amplió. Si los bloques del Concejo aceptan el planteo del oficialismo, la destitución de Illesca se trataría en la próxima sesión del Concejo.

Seguidamente, se refirió al sentimiento de traición y el desencanto que reina en el Ejecutivo Municipal con la acusada.

“Una empleada con una gran trayectoria interna, eso siempre es un valor agregado, está bueno que se la reconozca por su labor. Pero fue muy fuerte para nosotros lo que pasó, se busca gente de confianza para esos cargos, incluso apolíticas. La verdad, muy triste y desencantados”, lamentó la misma fuente.

Además de esta posible sanción, “se dispuso un sumario administrativo” contra la Tesorera, al tiempo que en su momento se instruyó a la “Dirección General Legal, Técnica y Administrativa para que radique la denuncia penal correspondiente”.

El resonante caso que fue primicia de LMC

El propio intendente Claudio Di Tella realizó a denuncia correspondiente en la Fiscalía, luego de haber ordenado una investigación exprés, la cual demoró poco más de 48 horas.

Según explicaba la propia denuncia, la presunta maniobra delictiva se detectó a partir de un control de rutina realizado por la secretaría de Hacienda. Así se detectaron movimientos extraños de dinero, bajo el concepto de “comisiones bancarias”, que terminaban en una cuenta del banco Credicoop. Justamente, el hecho que estuvieran bajo esa denominación generó “ruido”, ya que esas comisiones se cobran automáticamente al momento de hacer la transacción.

Es importante agregar que el Municipio tiene cuentas en dicho banco, pero los depósitos se efectuaban sin documentación para justificarlos y a un particular, por lo que el área contable sospechó que se debía a una maniobra delictiva. Según trascendió, se realizaron numerosos movimientos de plata de las cuentas públicas por montos que no levantaban sospechas (no superaban los 200 mil pesos y estaban dentro del monto promedio de las erogaciones del área).

Illesca fue nombrada por el Concejo Deliberante en octubre de 2022. Los concejales aceptaron la designación del Ejecutivo, resaltando que se trataba de una empleada de carrera, con dos décadas en el Municipio, y un conocimiento profundo del trabajo de Hacienda. Había comenzado como cajera y se había convertido en la segunda al mando de la tesorería, hasta que fue designada