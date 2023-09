Pronóstico: se viene un sábado primaveral en Cipolletti

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), durante la mañana tendremos un cielo despejado, con una temperatura que oscilará entre el -1° C de madrugada y los 21° C de máxima , con vientos muy leves de 20 kilómetros y alguna ráfaga que podría llegar a 30.

A medida que avance la jornada comenzarán a aparecer las primeras nubes , pero lejos de refrescar, la temperatura agradable continuará acompañando: la mínima se elevará a 17° C y la máxima a 22° C , mientras que el viento se estancará en 30 km/h.

Para la tarde noche, la temperatura descenderá un poco, pero seguirá en un margen más que tolerable, entre los 14° C de mínima y los 17° C de máxima. Para este horario el cielo ya estará cubierto de nubes, y los vientos volverán a bajar su intensidad constante, aunque las ráfagas podrían ser un poco más fuertes.

Finalmente, hacia el cierre del día, algunas nubes se irán retirando y tendremos un cielo mayormente cubierto, pero con un clima hermoso: entre 12° C y 15° C, como para aprovechar a hacer algún plancito al aire libre con un abrigo siempre a mano, para evitar pasar un mal momento. El viento oscilará entre los 12 y los 25 kilómetros.

¿Y el domingo?

Para el último día del finde la situación continuará siendo agradable, aunque habrá menos presencia del sol y un cielo un tanto más nublado.

Durante el día la temperatura se moverá entre los 3° C de mínima y los 23° C de máxima; y hacia la noche estará entre 12° C y 19° C.