Municipales advierten que si no les pagan el bono "habrá problemas..."

El titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Cipolletti (Sitramuci), Omar Meza, advirtió que si desde el Municipio desisten de pagar el bono de 60 mil pesos establecido por el gobierno nacional y no atienden ese y otros reclamos del sector "va a haber problemas seguramente".

"La situación es que hemos hecho el pedido para una reunión urgente porque nos llegó un comentario de que el Municipio no lo ha considerado al bono, no lo va a otorgar. Eso no ha caído muy bien entre los laburantes y esperando que nos reciban las autoridades por este y algún otro tema", adelantó el sindicalista.