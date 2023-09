La Muni cuida el bolsillo: no habrá desfile aniversario

El Municipio cipoleño atravesó en la última semana un conflicto laboral por la decisión de no pagar el bono de 60 mil pesos que dispuso el gobierno nacional. Y no fue el único gasto que el Ejecutivo decidió no afrontar para cuidar las finanzas públicas. Entre otras medidas, se optó por evitar el tradicional desfile aniversario por considerar que era un "gasto superfluo" en tiempos de crisis. El recorte en los festejos generó inquietud sobre la economía de la comuna, pero en la Muni aseguran que se trata solo de priorizar la austeridad.

"Consideré que no era momento para hacer una erogación como la que se necesita para llevar a cabo un desfile", dijo el intendente Claudio Di Tella sobre la polémica determinación. El jefe comunal reconoció que la determinación generó cuestionamientos incluso dentro del Gabinete. "Entiendo que el desfile marca la importancia de las instituciones locales, pero aún así consideré que no era el momento propicio para hacer una erogación de este tipo cuando tenemos otras necesidades como cuestiones alimentarias, sociales, o la terminación de obras ", explicó.

Di Tella manifestó que la suspensión del desfile no fue una decisión imprevista, sino que se adoptó hace meses, pero no se hizo pública como una medida de ahorro, como pasó en otras ciudades. "El desfile implicaba gastar en baños químicos, en horas extras del personal, en colocación de vallados, en iluminación, etcétera. Cuando uno empieza a sumar los gastos, en julio ya nos daba 5 millones de pesos. Es posible que ahora fuesen $6 millones", detalló.

El intendente negó que la suspensión del desfile del 3 de octubre provoque que no se celebre el cumpleaños 120 de Cipolletti ya que habrá actividades culturales, deportivas, recreativas y vinculadas a la salud que formarán parte del Mes Aniversario.

Cipolletti-Inauguracion 18° Feria del Libro (7).JPG El festejo del aniversario de Cipolletti será a través de la Feria del Libro y otras actividades recreativas. Foto: Antonio Spagnuolo

La suspensión del desfile provocó críticas desde distintos sectores y dudas sobre la situación económica del Municipio. Desde el Ejecutivo rechazaron una situación crítica y, como ejemplo, destacaron que el viernes, último día hábil del mes, se pagaron los salarios a los empleados "con recursos propios".

El problema para el Municipio -se afirmó- es la situación macroeconómica y las medidas que adopta el gobierno nacional, que podrían impactar en un recorte de los fondos de coparticipación. "No hay nada peor en la vida que la incertidumbre. Y la situación económica actual es como manejar un día de niebla: uno no sabe lo que va a haber adelante. No sabe, no se puede prever lo que va a pasar mañana", dijo el secretario de Economía y Hacienda, Adrián Garnero, sobre la situación económica.

La constante suba de precios en todos los rubros genera diversas complicaciones. No solo obliga a replantear prioridades, sino que dificulta concretar los proyectos elegidos. "Hay muchísima complejidad para la adquisición de insumos, mucha complejidad para comprar cubiertas o repuestos, por ejemplo. Muchas veces porque no hay en stock, otras veces porque el proveedor no vende en las condiciones que el acto administrativo de la administración pública lo exige, que es lento e impide ir y comprar de contado", expresó el funcionario.

En ese escenario, Garnero afirmó que el Municipio se debe "ir adaptando a la coyuntura como para poder ir capeando la tormenta".

En línea con el intendente, el titular de Hacienda consideró que la comuna atraviesa un "un escenario en el que hay que tener muchísima prudencia y responsabilidad. Hay que ir, como se decía antiguamente, con pie de plomo porque la realidad es que se hace, prácticamente, una gestión de día a día".

Ante la inflación y la posibile pérdida de fondos coparticipables que provenían del Impuesto a las Ganancias, la recaudación por tasas se torna aún más importante para el Municipio, ya que se trata de un ingreso menor en volumen, pero constante y estable.

"El vecino de Cipolletti históricamente tiene una conducta contributiva que no ha bajado a lo largo del tiempo y tampoco ha bajado este año. Está alrededor del 63%, 64%, quiere decir que tenemos una morosidad del 35%, 36% y son ratios históricos", dijo Garnero.