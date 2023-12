La historia detrás de la foto viral de El Tano

En ese contexto, LM Cipolletti fue a las fuentes para aclarar un poco la situación. Como se recordará, en el posteo de face se destacaba la misteriosa frase "Che, ¿y si volvemos? Falta Juanca, Pedrito y Clau... Nos armamos y salimos, eh", advertían junto a una foto de varios personajes que hicieron grande al recinto gastronómico, tomada en la cocina del comercio.

La palabra oficial

Lucas, de la tercera generación de dueños, develó el misterio y contó a LM Cipolletti la historia de la foto y la publicación. "Se incorporó un muchacho que había renunciado 4 ó 5 años antes de la cuarentena, un ex cocinero. Estaba buscando laburo Jorgito y nos cerró a todos. Fue una alegría. El sábado a la noche el famoso Ñato, ex mozo justo pasó a traernos unas cosas porque viene siempre a saludar. Resulta que estábamos charlando y no va que pasa también en la bicicleta un ex bachero, le hago señas al pibe, se pone a charlar con Ñato y ahí nomás les digo: 'pasen a la cocina, no saben quién está..", explica el muchacho la increíble coincidencia.

"Entran los dos, lo ven a Jorgito y fue una emoción fuerte. Hacía 10 años que no se juntaban todos acá adentro. Estaba una de las chicas de la cocina y les propuse hacer una foto y luego la subí al facebook. Pero no pensamos que iba a tener tanta repercusión. Algunos mensajes te hacen emocionar, le pasó a mi papá Daniel. Imaginate 53 años hace que estamos", confiesa este abogado que no ejerce como profesional del derecho pues le dedica su vida al negocio.

Seguidamente, la pregunta del millón. ¿Vuelven o no? "Las ganas están intactas, tenemos todo, mesas, sillas. Es cierto que alquilamos parte del local -lo que era el salón interno- pero también es verdad que tarde o temprano vamos a volver con todo, vamos a reabrir", anticipa el hijo de El Tano.

No obstante, aclara: "No por ahora, por la incertidumbre de la economía, sin importar el partido político no están dadas las condiciones. Pero como el cantito futbolero, te aseguro que 'ohhh vamos a volver, a volver...".