La Feria del Libro también tendrá espacio para la música: todos los shows

El martes 3 será una noche con música más folklórica. A las 20 suben al escenario del Teatro "Lo Nuestro Dúo" y a las 21 Darío Canales y Su Conjunto, que con el acordeón a piano como instrumento principal darán lo mejor para los seguidores de la música del litoral.

A esa misma hora, a las 21, pero en la sala Astor Piazzolla, el Elenco Municipal de Teatro presenta "Obras cortas de humor", un espectáculo con actuaciones que nos harán reir y pasar un momento de diversión.

El miércoles 4, a las 21, la Fundación Cultural Patagonia, organización con sede en General Roca, que durante todo el año trajo al Complejo Cultural espectáculos de muchísima calidad, presenta un show imperdible para más de una generación: "Retrospectiva Charly". Se trata de un homenaje a las canciones de Charly García, uno de los músicos más relevantes de nuestro país, reconocido en toda Latinoamérica como uno de los fundadores del movimiento rockero en español.

El jueves 5, a las 20:30, la sala mayor del Complejo está destinada al show de Los Musis De Prófica. Una agrupación regional con música original para las infancias. Se destacan por crear canciones con letras llenas de referencias culturales, tanto para adultos como niños, con músicas que conservan sus estilos sin deformarse: un blues, una chacarera, un rock, etc. Y también hay un trabajo permanente en las actuaciones de los integrantes sobre el escenario, lo que convierte el espectáculo en uno de los preferidos por chicos y grandes.

El viernes 6, a las 19, la compañía Viruta y Sudor presenta el espectáculo musical para las infancias "Canciones para guardar". Y a las 21:30, Shout The Doop se presenta en el Teatro. Se trata del grupo local formado por Gabriela Camino (voz), Virginia Páez (guitarra tenor, ukeleles y voz), Daniela Juarez (washboard, bongo, accesorios, etc) y Luciano Álvarez (Trombón). Con una exquisita técnica de armonía vocal que reúne distintas voces, crean reinterpretaciones basadas en canciones de estilos de los años 30, 40, y 50 como swing, jazz, calypso, blues, folk, bolero, etc.

Ya en el último fin de semana de la Feria del Libro 2023, el sábado 7, a las 17 nuevamente la compañía de títeres Viruta y Sudor presenta el show para las infancias "El pato viajero. Canciones para jugar" con títeres y canciones.

Y a las 21, el músico y cantante Luis Perego -tecladista y vocalista de la agrupación Constante de Planck- presentará su libro “Entre el payaso y el autista” en la Sala Astor Piazzolla, ocasión en la que también interpretará canciones propias.

Mientras tanto, también a las 21, la Orquesta Filarmónica de Río Negro traerá al Teatro un concierto de música de cámara con el nivel siempre alto al que tiene acostumbrado a su público.

Y para el cierre, el domingo 8 octubre, tres propuestas diferentes. A las 19, el cantautor radicado en Cipolletti, Matías Mapa, presenta su más reciente videoclip y realizará un breve set de canciones para los presentes en la Sala Lorenzo Kelly.

A las 21, en la Sala Astor Piazzolla, la pianista, compositora y arregladora Verónica Bellini presenta su espectáculo musical “La canción de las poetas”, un proyecto que cuenta con el apoyo del programa "Impulsar MICA Cuarta Convocatoria". Bellini, que estará acompañada de Daniela Horovitz en voz y Hernán Reinaudo en guitarra, se desempeña desde 2007 como directora musical de su grupo de tango “China Cruel” con dos discos de composiciones propias editados. Actualmente presenta su nueva creación “La canción de las poetas” en el cual realizó la curaduría de poemas de grandes poetas mujeres de Latinoamérica, adaptación de letras, musicalización, arreglos, dirección musical y producción artística, con la producción vocal de Mavi Díaz.

Finalmente, a las 21:00 hs., el gran cierre musical vendrá de la mano de la "Big Band" formada por artistas de la Fundación Cultural Patagonia, un concierto imperdible para dar por cerrada la 18ª Feria del Libro de Cipolletti "Sembrando palabras".

Entradas

Los espectáculos, según se informó a través de la Secretaría de Cultura, son libres y gratuitos.

Para los siguientes eventos es necesario retirar entradas anticipadamente en la boletería del CCC (1 hora antes de cada evento), hasta agotar la capacidad de la Sala:

-FCP "Big band"

-FCP Restrospectiva Charly

-Los Musis de Profica

-OFRN (Orquesta Filarmónica de Río Negro)

-CeMuD "Porque si"

-Viruta y Sudor (viernes y sábado)