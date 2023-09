La agenda de la Feria del Libro para este sábado

15 Apertura

16 Claudio Oroza – Charla «Estética del arte» – Sala Astor Piazzolla

16 Estampida Gráfica – Taller de grabado y arte impreso – Hall de Sala Lorenzo Kelly

17 Cine INCAA “Los libros cautivos” (Documental) – Sala Lorenzo Kelly

17 Flavio González – Presentación del libro «Hilos, guantes e ilusiones» – Sala Astor Piazzolla

18 Ricardo Koon – Charla «Pioneros e inmigrantes judíos en Colonia Lucinda / Cipolletti» – Sala Astor Piazzolla

19 Cine INCAA “Bahía Blanca” (Ficción) – Sala Lorenzo Kelly

19 Juan Morales Figueroa – Presentación del libro «Coplitas del refranero» y «Rastros ancestrales» – Sala Astor Piazzolla

20 Laura Collavini – Presentación del libro «Mi ambiente y yo» – Sala Astor Piazzolla

21 Mabel Pereyra – Presentación del libro «La incorregible – Sala Astor Piazzolla

22 Cierre

-Claudio Oroza – Charla “Estética del arte”

Oroza es artista visual rionegrino, Licenciado en Audiovisión (UNLa), docente universitario, promotor cultural en el ámbito oficial (1978/1999). Incursionó en la ilustración, en la escenotecnia y en la realización de videos. Fue premiado una docena de veces en diferentes concursos a nivel provincial y nacional.

Cipolletti-Inauguracion 18° Feria del Libro (7).JPG La Feria del Libro se podrá visitar este sábado de 15 a 20 en el Complejo Cultural. Foto: Antonio Spagnuolo.

-Cine INCAA “Los libros cautivos” (Documental) – Sala Lorenzo Kelly

Valor de la entrada $400

Año: 2022 – Duración: 60 mins – Dirección: Gabriela Andrea Fernandez – Calificación: ATP – Género: Documental

Sinopsis: El film aborda la censura a la literatura infantil durante la última dictadura cívico militar en Argentina, como parte del plan sistemático de acallamiento de voces sobre la cultura que se ejecutó en esa oscura etapa de la historia nacional. Los libros cautivos se propone echar luz sobre ese aspecto poco explorado de nuestra historia reciente, con la convicción de contribuir a develar rastros que estimulen a la reflexión sobre nuestro presente.

-Flavio González – Presentación del libro “Hilos, guantes e ilusiones”

“Hilos, guantes e ilusiones” es un libro de Flavio Daniel González, titiritero de Cipolletti, provincia de Río Negro.

El mismo cuenta la historia del teatro de Títeres en la Argentina haciendo un recorrido por Latinoamérica desde el siglo XV, con la llegada de Colón a este continente y haciendo el recorrido norte sur que tomó la conquista, pero desde el teatro de Títeres.

A medida que recorre los virreinatos que van apareciendo con el paso de los siglos llegamos a nuestro país contando el recorrido de los titiriteros en la época de la colonia.

Allí comenzamos de lleno contando la historia en nuestro país recorriendo los siglos XIX y XX, incluso realizando mapas de las giras y rutas que recorrían estos titiriteros.

El libro concluye en la década del 70 del siglo XX, y un poquito más con el advenimiento de la democracia, época en la que hubo una explosión artística, que será tema de un próximo libro.

Este libro tiene prólogo del historiador y escritor Felipe Pigna, quién gentilmente se ofreció para brindarme una mano en esta aventura quijotesca.

Editorial: Escénicas Sociales (de Mónica Berman, periodista de cultura del diario La Nación). Ilustraciones: Omar Gasparini

-Ricardo Koon – Charla “Pioneros e inmigrantes judíos en Colonia Lucinda / Cipolletti”

Ricardo A. Koon, nacido en Buenos Aires en 1956. Licenciado en sistemas, periodista investigador, historiador y docente.

A pesar de tener una hipoacusia desde su infancia, desde 1975 ha recorrido América, Europa y Medio Oriente. Pequeñas estadías en Panamá, México, Cuba, Italia, España e Israel. Ha escrito poemas, cuentos, ensayos y artículos de publicaciones de Argentina, Uruguay y España. Algunos de sus libros “20 años de poemas” “Tiempo de amor de vuelo y ausencia” “Nostalgias y silencios” entre otros, los últimos “Pioneros e inmigrantes judíos en la Patagonia” “Memorias de mi silencio… un viaje Hemingwayano”. En 1993 fue miembro de la comisión directiva de la SADE Neuquén, recibiendo distintas menciones por su destacada labor.

-Cine INCAA “Bahía Blanca” (Ficción) – Sala Lorenzo Kelly

Valor de la entrada $400

Año: 2022 – Duración: 83 mins – Dirección: Rodrigo Caprotti – Calificación: +13 – Género: Drama

Sinopsis: Mario Novoa, docente universitario, utiliza una investigación sobre el escritor Ezequiel Martínez Estrada para escapar de un pasado que lo atormenta y establecerse en Bahía Blanca a 688 km al sur de Buenos Aires. Esta ciudad se convierte en el lugar ideal para el olvido, hasta que un encuentro fortuito con un viejo amigo desencadena el peor de los peligros.

-Juan Morales Figueroa – Presentación del libro “Coplitas del refranero” y “Rastros ancestrales”

Nacido el 30 de julio de 1943 en Trahun Cura, Neuquén, Pikunche. Desde hace más de 60 años reside en Cipolletti. Poeta lírico cipoleño, rescatador de la identidad patagónica.

Acerca de “Coplitas del refranero” y “Rastros ancestrales”

«Los libros conjugan el sentir de la madre tierra, de la América latina para mantener viva la palabra. Un poeta representativo no puede escribir sin memoria, pero no me refiero a la memoria que se almacena a través del conocimiento adquirido sino la del rescate de la memoria de los ancestros, esos que perduran en la memoria de los pueblos oprimidos por los poderes dominantes que machacan el subconsciente popular, a todas esata va dedicado mi esfuerzo. En el he tratado de dar contenido al sentir de una parte de América Latina que ve cómo se escapa por el río de su sangre ese sentido profundo de pertenencia de nuestra madre tierra, por eso en algunas coplas he tratado de mantener vivas,las semillas ancestrales con un gusto poético.»

-Laura Collavini – Presentación del libro “Mi ambiente y yo”

La actriz, dramaturga y gestora cultural Valeria Di Toto, dice desde la contratapa del libro, cuyo subtítulo es «Desde el juego a las educación ambiental»: Desde un aula soñada creada a modo de juego en un bajo escalera en su infancia, hasta el espacio consultorio en su adultez. Laura siempre comprometida con la enseñanza y los procesos, crea a partir de cuentos y juegos, este escrito, que no es un manual, tampoco una novela, sino algo diferente para tratar de entender nuestras particularidades y las de quienes nos rodean.

El juego, siempre presente, ¿acaso llevó a nuestra autora a sentirse culpable? ¿Pueden los juegos ayudarnos?

Laura Collavini nos lleva en un viaje donde lo lúdico se vuelve para ella la actividad más representativa del ser humano, al igual que el arte.

Nos abre su armario, compartiendo aquello que está ordenado, lo que necesita ser revisado e incluso lo que ya no la representa. ¿Por qué? Porque este libro se trata de introspección, y una forma de reflexionar al respecto es meterse en el placar.

Seguramente nos encontremos muchas cosas que revisar, pero luego de ese trabajo solemos encontrarnos con una sensación de renovación.

A partir de actividades nos invita a recorrer su enfoque de “desarrollo y educación consciente”.

Con la experiencia profesional y el relato de una mañana de enero, “el tesoro del basural”, nos lleva hasta la creación de su fundación, donde sus intenciones de cambiar algunas cosas comienzan a ser más reales.

Leer este libro implica afrontar cómo nos vinculamos con el medio, con los otros y con nosotros mismos.