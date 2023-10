Feria del Libro: este es el cronograma de actividades para este domingo

Cipolletti-Inauguracion 18° Feria del Libro (4).JPG

Este es el cronograma de actividades para este domingo

15:00 Apertura

15:00 Charla “Taller de zamba” – María Inés Epulef – Sala Astor Piazzolla

16:00 Claudio Oroza – Charla «Origen de la obra de arte» – Sala Lorenzo Kelly

17:00 Dirección de Turismo – Cierre del concurso «Relatos breves: descubrí Cipolletti» – Sala Astor Piazzolla

17:00 Laura Miranda – Presentación del libro «Más allá del mar» – Sala Teatro

18:00 Susana López De Arcaute – Presentación del libro «¡Buenos días Verónica!» – Sala Astor Piazzolla

19:00 Cine INCAA “Caminemos Valentina” (Ficción) – Sala Lorenzo Kelly

19:00 Sebastián Sánchez – Presentación del libro «La pasión de Cipo» – Sala Astor Piazzolla

20:00 Casa del Escritor 42 – Presentación Muestra Taller de Escritura y Revista Literaria «Barbaluna» – Sala Astor Piazzolla

21:00 Concierto del pianista Emilio Peroni – Sala Teatro

22:00 Cierre

-Claudio Oroza – Charla “Origen de la obra de arte”

Artista visual rionegrino, Licenciado en Audiovisión (UNLa) , promotor cultural en el ámbito oficial (1978/1999).

Fue Director de Cultura de Cipolletti y de Cinco Saltos y Asesor Ministerial. Hasta el año pasado docente universitario, ha incursionado además en la ilustración, en la escenotecnia y en la realización de videos.

Ha sido premiado una docena de veces en diferentes concursos a nivel provincial y nacional, y ha expuesto alrededor de un centenar de veces en forma individual y colectiva .

Sus trabajos figuran en colecciones oficiales y en manos privadas tanto en el país como en el extranjero.

“Tren Nocturno” es su segunda incursión literaria -esta vez, ilustrando sus propios textos- siendo la anterior su libro “Antes que me olvide” (2007), una serie de relatos autobiográficos sobre su niñez en Río Negro.

-Dirección de Turismo – Cierre del concurso “Relatos breves: descubrí Cipolletti”

“Relatos Breves: Descubrí Cipolletti” es un concurso que comenzó a desarrollarse en el año 2013, como una iniciativa de la Dirección de Turismo con el fin de poder conocer y poner en valor el sentimiento de pertenencia y la identidad del cipoleño con su ciudad, sus costumbres, sus formas de hacer, de conocer cómo transcurría la vida en la ciudad hace muchos años atrás, cuando la chacra era la protagonista.

El concurso permite redactar historias que, deben contener como elemento principal la ciudad y/o formas de hacer que nos identifiquen con la región y, desde este lugar, poder librar a la imaginación.

“Una antología de historias, escritas y contadas por los mismos habitantes de la ciudad.

Donde los protagonistas sean los mismos pobladores, tal vez sus hijos, sus nietos, o porque no, sus padres y sus abuelos. Lo fundamental es que se muestren al mundo esos rasgos que dan a nuestra ciudad esa singularidad que solo apreciamos los que aquí vivimos, trabajamos, paseamos, amamos y sufrimos.

Los primeros pobladores, los antiguos comerciantes, anécdotas de amores y desamores, deportes amateur, escritores internacionales, chacras, avenidas, ríos, políticos, poniendo como estandarte la personalidad única y representada de nuestra ciudad de Cipolletti.

Por qué no también historias actuales, o futuras. ¿Cómo nos recordarán dentro de mil años los hijos de nuestros hijos? ¿Qué cosas perdurarán más allá del tiempo? ¿Cuáles son los rasgos más importantes de nuestra cultura cipoleña?”

Nos resulta altamente enriquecedor este concurso ya que nos permite mostrarnos desde la diversidad de historias, con una identidad que nos une y vincula como ciudadanos de una misma ciudad, fortaleciendo y revalorizando el sentido de pertenencia de los cipoleños.

Para este año, se pretende llegar con la propuesta literaria a toda la comunidad, a través de la página web de la municipalidad de Cipolletti y todos los medios de comunicación disponibles incluyendo la visita a diferentes establecimientos, organizaciones e instituciones que tengan interés en sumarse.

-Laura Miranda – Presentación del libro “Más allá del mar”

LAURA G. MIRANDA ha logrado un estilo propio dentro de la novela romántica contemporánea en América Latina al que la prestigiosa escritora colombiana, Ángela Becerra bautizó como “romanticismo simbólico”. La autora nació y vive en Mar del Plata, cerca del mar, lugar que considera su refugio. Es abogada. Ha ganado premios nacionales e internacionales como poeta y narradora. En 2017, obtuvo el Premio Lobo de Mar en literatura. Participó de múltiples ferias del libro en el país desde 2014 y en 2022 fue invitada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a presentar su novela Tierra en los bolsillos. Es considerada “Patrimonio Cultural Intangible” de la ciudad de Mar del Plata. El 17 de marzo de 2023, el Honorable Concejo Deliberante le otorgó el título de “Vecina Destacada”, reconocimiento máximo en dicha ciudad, “por sus obras y trayectoria, contribuyendo con gran talento, creatividad, entrega e imaginación, al arte y a la cultura”.

Algunas de sus obras, todas publicadas en VeRa: Volver a mí, Las otras verdades, Ecos del fuego.

Más allá del Mar del sello Vera de VR Editoras es una novela coral. La historia principal se centra en Aldana, una joven médica que decide romper su compromiso de casamiento con su novio desde hace 3 años, abogado, muy querido por sus padres.

“Javier, su novio, y sus futuros suegros estaban sentados en la mesa familiar en la que sus padres, junto a ellos, disfrutaban las vísperas de un matrimonio inminente. Cada escalón descendido la acercaba, inevitablemente, a la decisión de derribar desde los cimientos el esquema de ese castillo inventado por la falsa perfección que la familia alzaba como una bandera a perpetuidad: había que recibirse, casarse con un profesional, tener dos hijos (la parejita) y un perro, ese era el mapa de las vidas felices”.

Aldana deja Buenos Aires -y toda esa historia de amor constuída con Javier Montalbán- para instalarse en Mar del Plata, donde acepta el puesto de médica de guardia del hospital de agudos más importante de la ciudad. Está muy contenta con su decisión: ama su trabajo, le encanta la ciudad marítima y conoce a Germán Kaplan, su jefe de área, un profesional excelente que proviene de una familia de médicos muy prestigiosa. Ella comienza a sentir algo por él pero Germán está enamorado de una mujer que a pesar de no querer compromisos afectivos con él le resulta incapaz de dejar.

Ella no quería asumir compromisos, pero tampoco encontraba la forma de vivir sin él. Le dolía el alma. Tenía agrietado el corazón. El vacío le pesaba como una cruz de plomo sobre la espalda. El silencio de su piel pedía a gritos que lo llamara otra vez y su razón le repetía, irreductible, que la vida en pareja no era para ella. Su instinto de preservación la obligaba a no exponerse afectivamente. Era lo mejor. Había decidido, casi nueve años atrás, depender de ella misma. No confiar en nadie era su manera de cuidarse.

Santiago Kaplan, el hermano menor de Germán, no encuentra el rumbo de su vida y desde la muerte de su madre, todo fue empeorando. Ramiro, su padre, ya no sabe qué hacer para enderezar a este joven que no trabaja, no estudia y se junta con gente poco recomendable, entre la que se encuentra Tomás, otro joven que no para de cometer errores y que estuvo en prisión. Agustina está enamorada de Santiago y Eugenia, su madre, está desesperada. No solo por la mala fama del chico, sino porque ella tuvo una historia de muy joven, que no quiere que su hija repita.

Renzo es el mejor amigo de Tomás. Los dos sufren la pérdida de un amor. Renzo extraña a su hermana. Tomás extraña a su novia, un amor verdadero que nadie más que él conoce y no se anima a confesar.

–¡Mira! Una botella flotando, tapada con un corcho y parece tener un papel dentro. ¡Un mensaje, como en las películas! ¡Me intriga! ¡Voy a buscarla! –dijo mientras se ponía de pie. Luego se quitó la camiseta y las sandalias, y se lanzó al agua, con su bikini y su short. La impunidad propia de sus años cayó al mar y la confianza en sí misma chocó con la marea creciente y se enredó con un clima adverso…

–Tranquila, voy a sacarte –gritaba. Observó su rostro cuando ella sonrió en el exacto momento en que una ola la devoró. Así era ella, podía sonreír frente a la fatalidad. El mar lo arrastró hacia adentro y de pronto ya no la vio. Se sumergía desesperado en su búsqueda, nadaba contra la agonía de perderla. Su cuerpo agotado parecía no responder. Sintió que había muerto buscándola.

A partir de entonces, aunque continuaba respirando, sintió la muerte como parte de su alma. La angustia y la culpa se instalaron entre su corazón y su vida para siempre.

Así viven todos, entre las tareas diarias y la inercia. Los amores imposibles, los desengaños y los secretos. Hasta que un robo muy violento lo cambia todo. Cuando llegan dos heridos de bala a la guardia del hospital, todos van a quedar ante un punto de inflexión. Todas las historias confluyen en esa guardia y las tramas comienzan a hilarse.

-Susana López De Arcaute – Presentación del libro “¡Buenos días Verónica!”

Soy Susana López de Arcaute, nací en Allen -Río Negro-; tengo 66 años y desde principios de 1984 resido en Cipolletti -ciudad a la que considero mi lugar-. Soy profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, recibida en 1979, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, dependiente de la UBA), actualmente jubilada. Toda mi carrera docente – desde 1980- la desarrollé en esta ciudad, en distintas actividades educativas, en distintos establecimientos y en el CPE Río Negro y trabajé también en la docencia en la vecina ciudad de Neuquén.

Soy madre de mellizos -cipoleños- .

He coordinado Talleres de Adultos Mayores en distintos centros de Jubilados y en la Biblioteca de Casa de las Leyes, a través de PAMI, en Neuquén, desde 2018, hasta el presente año en el que sumé Cipolletti a los encuentros de Taller.

Me gusta mucho escribir y he logrado hacerlo imprimiendo mi libro «Buenos Días Verónica» (el que he solicitado presentar) y varios textos cortos, no editados (que también desearía tener en el espacio de muestra del libro.)

Reseña del libro «¡Buenos días Verónica!»

Se trata de un relato de ficción, pero con muchas connotaciones históricas reales, y cuenta parte de la historia -personal y profesional- de una mujer -Verónica- activista por los Derechos Humanos, investigadora y escritora de situaciones en torno a los derechos, fundamentalmente de las mujeres.

El relato cuenta pormenorizadamente sobre sus antecesores (abuelos y padres; con descripciones de lugares y actividades vinculadas a ellos) y los de su pareja (de origen italiano, vasco y gallego) y también sobre el resto de su familia (tías, tíos, primos, sobrinos, pareja, hija y nacimiento de su nieta) y sus propias convicciones, viajes, de investigación, escritos y presentaciones y su activa participación en actividades sociales y políticas en pro del ejercicio de los derechos.

-Cine INCAA “Caminemos Valentina” (Ficción)

Valor de la entrada $400

Año: 2023 – Duración: 105 mins – Dirección: Alberto Lecchi – Calificación: +13 – Género: Drama

Sinopsis: La trama de «Caminemos Valentina» gira en torno a la vida de Sandra y Valentina, dos ex monjas que sufrieron abusos por parte de su Maestra de Novicias durante su estancia en un convento. A pesar de los terribles sufrimientos vividos desde una temprana edad, lograron convertir su profundo dolor en amor y encontraron fuerza en su unión matrimonial.

-Sebastián Sánchez – Presentación del libro “La pasión de Cipo”

La pasión que genera el Club Cipolletti en la ciudad, alrededores, y en el mundo, sorprende vivencia a vivencia. Detrás hay una historia de identidad cipoleña desde aquellos primeros pobladores hasta los protagonistas del Cipolletazo, que hoy heredan cipoleños y cipoleñas.

Cipolletti empezó con un equipo informal en la plaza central de la ciudad en la década de 1910, y se fortaleció en aquel fútbol chacarero tan apasionantemente descripto en las obras de Osvaldo Soriano.

Por qué y por quiénes, en ese contexto Cipolletti se convirtió en el club por excelencia de la región, catapulta para representar a la Patagonia entera tanto tiempo en lo más alto del fútbol argentino. Enfrentando y hasta venciendo mano a mano a Boca y River.

Cómo llega aquel equipo blanco y negro a captar a todo el pueblo cipoleño. Cómo construye Cipolletti una identidad tan fanática que atraviesa sus propias fronteras.

-Concierto del pianista Emilio Peroni

La crítica de diferentes diarios describe al pianista argentino Emilio Peroni como un poseedor de varios tipos de toque, de precisa y brillante técnica y de gran expresividad sonora. Peroni nació en Neuquén y se desarrolló musicalmente bajo la tutela de los maestros Miguel Martín Morales, Aldo Antognazzi y Bruno Leonardo Gelber (Argentina), Carlo Bruno (Italia), Ángel Soler (Barcelona) y Bernd Zack (Alemania). Con éste último culminó con la más alta calificación dos posgrados en piano y uno en música de cámara en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock, Alemania.

En su carrera artística obtuvo diversos premios y becas en concursos nacionales argentinos e internacionales de piano y de música de cámara. Desde 2002 hasta 2014 fue contratado como acompañante y como docente de piano y música de cámara en la Escuela Superior de Música y Teatro de Rostock. Actualmente desempeña el cargo de Profesor de Piano y Música de Cámara en la Escuela Superior de Música de Neuquén.

Peroni ejecuta un repertorio de piano solístico y de música de cámara extremadamente amplio. Realizó recitales enteros con música de Bach, Chopin, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Debussy, de música contemporánea y de música nacional argentina.

Su experiencia como músico de cámara lo llevó a completar más de 60 programas en diversas formaciones. Además sus improvisaciones de música popular argentina hicieron emocionar a los oyentes. Lo comprueban su interpretación solística en el piano y la trayectoria y creación del ensamble argentino “Peroni Cuarteto Tango” y su ejecución en el quinteto “Cantango Berlín”.

Realiza conciertos en salas de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Filipinas, Kuwait y Europa (Philharmonie de Berlín, Senado de París, etc). Además se presenta con Orquestas tales como la Filarmónica de Rostock, de Buenos Aires, Sinfónica de Berlín, Sinfónica Nacional Argentina, de Neuquén, de Rosario, de San Juan, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, entre otras.

Realizó varias grabaciones de discos solísticos y camarísticos de las obras maestras más sobresalientes.