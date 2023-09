De seguir la huella de U2 a ofrecer tours temáticos por el mundo

Andrés Dellapíttima no para de sumar millas con travesías que se alejan de los itinerarios convencionales para seguir las huellas de la historia de alguna banda musical, seguir los pasos de alguna figura famosa, palpitar un acontecimiento deportivo (potenciando la experiencia con un combo de atractivas actividades y paseos), o bien jugar a meterse en el escenario de alguna trama de ficción con paisajes alucinantes. La banda sonora de su vida, U2 , fue la fuente de inspiración del leitmotiv de su agencia, Dviajes.

"Acompañaba a los grupos que iban a Las Leñas, gente grande, familias. Se ve que caía simpático y me adoptaban. Los recibía en el aeropuerto, los llevaba al hotel y luego paseaba con ellos por todos lados. También estaba en la oficina con ella y así lo empecé a mamar y a tomarle el gustito", comentó, en diálogo con LMNeuquén , desde el tercer piso del edificio de Mengelle 59, donde tiene montada su operadora .

Tras un viaje de egresados a Villa Carlos Paz en el que se confundía su rol de estudiante con el de coordinador, aceptó la propuesta de uno de los guías del grupo para trabajar en Weekend, unos de los emprendimientos característicos de los años 90.

"Después pasamos a otra empresa y así quedé en el rubro. Las cosas se fueron dando. Estuve casi 20 años en Olano hasta que decidí pegar el salto y abrir mi propio espacio con mi hermana que se vino a vivir para acá. Esto fue en el 2015. A principio fue todo incertidumbre, pero gracias a Dios fluyó y hoy estamos muy bien, crecimos muchísimo. Fue como un árbol que se fue ramificando", expresó con satisfacción. "Yo empecé a llevar agente a Disney y egresados en los 90 y actualmente llevo a los hijos y hasta a nietos", comentó entre risas de ser testigo del traspaso generacional.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 17.36.41.jpeg

La ruta para seguir el rastro de Bono y compañía

Mientras aguarda con ansias que llegue el 18 de octubre para estar en Las Vegas junto a sus hijos palpitando una nueva presentación de U2 el MSG Sphere, un nuevo espacio que permite una experiencia inmersiva con pantallas y sistemas de sonido 360, Andrés recordó el viaje a Europa que le posibilitó cumplir una cuenta pendiente: conocer la cuna del icónico cuarteto irlandés que desde hace años le pone ritmo y letras a diferentes escenas de su vida.

Un bache de dos semanas libres, en medio de un viaje con un grupo de Estudiantes a Edimburgo, fue la excusa perfecta para hacer la soñada escapada a Dublín y repasar la historia de Larry Mullen Jr. Adam Clayton, Dave Howell Evans y Paul David Hewson, más conocidos como The Edge y Bono, respectivamente.

"Me encanta la banda y me gustaba la idea de ir a ver sus orígenes", dijo Andrés, antes de destacar varias de las paradas que más lo impactaron en la ruta que improvisó siguiendo algunos hitos de la banda. "Fui al barrio Clontarf, donde se criaron, a la casa de Bono, de Larry, la iglesia donde iban. Me sorprendió que estaba todo tal cual, como hace 50 años o más. Visité también la escuela donde armaron la banda", enumeró haciendo mención al Mount Temple Comprehensive School donde en 1976, con solo 15 años, el baterista que encendió la mecha colgó un cartel en la pizarra de anuncios para convocar a otros jóvenes a un proyecto musical.

Recibió seis respuestas, pero citó solamente a tres estudiantes en su casa, en el número 60 de Rosemount Avenue, hoy devenida en fondo de selfies para legiones de fanáticos. Allí tocaron la puerta Paul Hewson , David Evans y Adam Clayton quienes terminaron formando Feedback con versiones de los Beach Boys y de los Rolling Stones, para luego pasar a llamarse The Hype, nombre que adoptaron antes de brillar definitivamente como U2 al ganar un concurso de jóvenes talentos en Limerick, a fines de 1978.

WhatsApp Image 2023-09-29 at 17.39.01.jpeg

"Fui como uniendo cabos. Pasé por el Castle Rock, el pub donde empezaron a tocar, también por el estudio donde grabaron buena parte de su discografía", dijo entusiasmado al mencionar el Windmill Lane que hasta hace ocho años estaba en la calle que le daba nombre. En 2015 se trasladaron a otro espacio cercano en la zona de los muelles y desde allí continuó siendo un signo de excelencia para la producción sonora de artistas de renombre.

En medio de su travesía Andy no se perdió la experiencia del Museo de Rock 'N' Roll irlandés, "donde hay un área completamente destinada a ellos", tampoco la del Hard Rock Café donde se encuentra el coche Trabant que U2 utilizó en su gira “Zoo TV”, además de las gafas de sol que Bono llevó en el videoclip de “Beautiful Day” y las letras manuscritas de su canción “Please”.

"Fue genial y muy motivador ir al primer estudio donde grabaron, ver las cosas de ellos. Por más que no te guste tanto la banda, tan solo ver parte de su historia y vivirla en carne propia moviliza mucho. Contraté un guía local para hacer un city tour y fue genial todo lo que me fue contando, superó lo que yo había investigado", dijo, al repasar algunos puntos de interés como el popular parque St Stephen’s Green donde una placa recuerda el primer concierto de Bono y compañía, o el Merrion Square, pulmón verde situado en el corazón de la ciudad, sinónimo de Oscar Wilde. Es que una de sus esquinas da a lo que fue la casa del genio literario mientras que en su interior alberga una estatua que le rinde homenaje. Fue precisamente en uno de los pilares de piedra que hay junto a ella, donde Bono grabó una famosa cita de Wilde. El parque, además, aparece al comienzo de uno de los vídeos más vistos de la banda, "The sweetest thing".

El histórico Puente del Medio Penique (Ha'penny Bridge), que permite cruzar el río Liffey, es también un escenario relacionado con el icónico conjunto dado que, a principios de la década del ochenta, los músicos posaron allí para hacer sus primeras imágenes promocionales.

"Además de visitar las casas de su infancia fui a las que tienen actualmente, no sé si serán sus casas de verano. Están en un sector alejado de la ciudad, en una zona montañosa muy linda con una playa que da al mar", agregó Andy antes de contar que en el combo metió el Guinness Storehouse, donde se cuenta la historia de la famosa cerveza irlandesa con degustaciones y bar en la azotea, los célebres acantilados y un par de pueblos muy pintorescos como Kilkenny.

"Irlanda me resultó muy apacible y Dublín me sorprendió, es una ciudad con mucha gente joven y vida nocturna: muchos pubs, mucha cerveza. Se respira música y rock and roll", subrayó.

Andres Dellapittina-02.jpg Claudio Espinoza

De U2 a otros recorridos temáticos

Con el bagaje de experiencias anteriores y el gustito que se dio al ir detrás de los pasos de una de sus bandas preferidas, Andy reforzó aún más la idea de los tours temáticos como un diferencial de su agencia de viajes y turismo.

De esa manera, comenzó a hacer más hincapié en propuestas como el "tour del whisky" en Escocia, con un cronograma que suma algún evento musical convocante con figuras de la talla de Simple Minds o Rod Stewart.

"El año pasado hicimos una gira por los 10 pubs más antiguos de Londres, una ciudad que me encanta. Siempre voy en junio y julio, cuando hay recitales en Hyde Park. El año pasado vi a los Rolling Stone y este año a Bruce Springsteen y Billy Joel", dijo antes de sacar una lista de travesías motivadas por torneos deportivos importantes (Roland Garros, Juegos Olímpicos, Copa América) a los que él le agrega el plus de actividades, espectáculos, acontecimientos artísticos, paseos y recitales relevantes en cada uno de los destinos.

Por caso, el paquete para ser testigo del US OPEN que a fines de agosto se libró en Estados Unidos incluyó la presentación de los Red Hot Chili Peppers en Miami junto a otro plato fuerte: uno de los partidos de Lionel Messi en el Inter de esa ciudad.

Andres Dellapittina-01.jpg Claudio Espinoza

Las propuestas se van armando a veces a demanda y otras prenden a partir de una primera experiencia, con el boca en boca. "Los chicos de ahora quieren ir a donde vive Harry Styles. Cuando me dijeron tuve que googlear para ver quién era e investigarlo para ir a conocer la casa. Esto pasa con la música y también con los deportes. Hay gente que quiere hacer un tour por estadios o conocer las locaciones donde se filmó la serie Outlander en Escocia", comentó citando algunos ejemplos.

"Los paisajes ya están, la idea es darle una vuelta de rosca para conocer el resto. La gente que ya conoce algunos destinos quiere ese plus y los que no, también lo piden porque tienen un interés particular o porque alguien les comentó", planteó.

"No hay muchas agencias que hagan esto. Turismo general, lo hacen todos, pero no hay muchas que se dediquen a brindar este diferencial. Paquetes para los Juegos Olímpicos o el Mundial de Rugby los vendieron todos, pero no arman un itinerario específico para aprovechar el destino con otros eventos relevantes o clásicos. Nosotros siempre tratamos de agregarle lo que más podamos", concluyó.