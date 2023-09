Cipolletti, "invadida" por Aguiluchos: la opinión de un experto

"El tema es que antes los cazaban, los tiroteaban, ahora están más protegidos y está perfecto que haya más conciencia. Los chicos que antiguamente salían con las gomeras ahora están con el celu. A la vez, hay más reproducción de aguiluchos", señaló el experto de entrada.

Aguilucho herido en la plaza.mp4

"La comida, la superpoblación también influye. Hay más autos, más animales muertos en la ciudad. Vas por la ruta y encontrás animales tirados. Entonces, los aguiluchos están siempre en el campo, ahora si la comida está en el pueblo es hasta lógico que van a venir al pueblo si en su hábitat natural comienza a escasear el alimento", explicó el reconocido profesional.

"Es responsabilidad de todos. Los desechos, la mugre no ayuda para nada", avisó.

No obstante relativizó los inconvenientes que la masiva y frecuente presencia de aguiluchos en suelo urbano pueden causar y aseguró, inclusive, que "son peores las palomas", a las que los aguilichos suelen cazar.

"Estás tomando un café y te copan la mesa, ensucian. Es más complicado eso que lo de los aguiluchos", indicó desdramatizando la cuestión.

El único riesgo que advirtió es a nivel tránsito. "El problema es que te los podés llevar puestos, el aguilucho no está tan canchero en calcular por ahí la velocidad de un vehículo. Le recomiendo a la gente que no pegue el volantazo, que no se asuste ni tema chocarlos porque ellos llegado el momento se reincorporan si están en el medio de la ruta con un animal muerto y salen volando. Lo que sí, hay que disminuir la velocidad", aconsejó.

Murciélagos, Día Mundial contra la Rabia y perros sueltos

Mucho se habló de la invasión de los murciélagos en distintos barrios cipoleños. Respecto a esa preocupante situación, Sergio explicó: "Hay una época del año que se empiezan a reproducir. No hay que agarrar un murciélago en la calle muerto, conviene ponerlo en un balde y ni tocarlo. Hoy es el Día Mundial contra la Rabia, siempre lo asociamos con los murciélagos y hay empresas que se dedican a esto".

"Atentos si un murciélago anda de día, seguro tiene algún problemita porque como se sabe se movilizan de noche", avisó.

En una jornada especial, destacó las campañas que el Gobierno Nacional, con adhesión de Río Negro realizan contra la rabia. "De hecho ahora están en Choele Choel, en la Facultad de Veterinaria, con una campaña terrible", precisó.

Por último, respecto a la problemática de los perros sueltos en las calles del Alto Valle alertó: "Hay por todos lados, la gente no sabe lo malo que es eso. Los parásitos más comunes de los perros pueden producir seguera en bebés, además muerden, no podés andar en bicicleta, etc. La Muni anda buscando desparasitarlos, vacunando gratis, con la antirábica, hay que llevar a las mascotas de una", redondeó Gómez en otra interesante apreciación.