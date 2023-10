A los 84 años, Normita la lucha en la calle por el pan de cada día

image.png Norma, en la calle Primeros Pobladores rumbo al trueque de calle Perú.

Una mesa de plástico, que servirá para montar su puestito y ropa usada es lo que lleva allí dentro la mujer, vestida con un buzo rosa, pantalón negro y zapatillas. E inconfundible cabellera larga y blanca.

“Siempre voy al trueque porque no me hallo en mi casa, me aburro. Y ahora más que tengo que ayudar a recaudar plata con los vecinos porque se nos rompió algo del gas. Entre todos nos ayudamos siempre", agrega mientras se hace sombra con la mano para ver a su interlocutor.

No es tanto lo que recauda, pero todo suma. "Vendo ropa usada, zapatillas. Hay veces que capaz que consigo 1.500 pesitos y me ayuda. Me gusta, me encanta, además tengo un nieto de 2 añitos y hay que ayudar a mi hija que se separó porque se llevaba mal con su pareja", revela las razones de su esfuerzo cotidiano más allá de su apego al trabajo y el placer que le genera sentirse activa.

La quieren todos

Se nota que es bastante popular por los saludos que recibe el tiempo que dura la breve charla a la pasada con LMC. "Cuidaba nenes antes, crié muchos chicos de otras familias, que cuando me ven me abrazan, me besan. Trabajé toda la vida, siempre", asegura.

image.png "Ojalá que las cosas en el país mejoren", fue el deseo de Norma.

Conformó una familia numerosa pues "tuve 10 hijos, el primero falleció y me quedan 9. Y tengo muchos nietos, una hija que vive en Oro tuvo dos veces mellizos y ahora la que vive en Ferri está por tener un bebé. Voy a ser abuela de nuevo y madrina también", celebra con orgullo esa "bendición".

Muy creyente ("voy siempre a la iglesia"), confía en que el país "se acomode de una vez, porque está todo tan caro".

Normita toma la manija del carro y continúa viaje rumbo al trueque. El laburo que no cambia por nada del mundo...