Ciencias de la Educación criticó el proyecto provida

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Jorgelina Villarreal, participó de un nuevo debate en comisión y presentó la declaración formal en la que la UNCo adhiere al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Además, Villarreal expresó el rechazo a los proyectos cipoleños durante un encuentro en el que varios vecinos cuestionaron las iniciativas.

La facultad cipoleña emitió un dictamen oficial pidiendo que no se aprueben los proyectos antiaborto.

En el debate de la comisión de Desarrollo Humano y Familia, una vez más, se planteó que la iniciativa impulsada por los pastores evangélicos tiene como espíritu el rechazo al aborto, aunque no cuentan con artículos concretos que así lo manifiesten, por lo que no está claro su objetivo. “El proyecto presentado por el Consejo de Pastores no hace mención al aborto, pero de lo único que se habló, en la comisión donde ellos participaron, fue sobre el aborto”, reconoció la concejal María Eugenia Villarroel.

Los concejales informaron que pidieron al Consejo que explique por escrito la motivación de los proyectos, pero 21 días después aún no hubo respuesta.

Ornela Infante, militante trans de la ciudad, fue otra de las oradoras en contra de las declaraciones provida y profamilia. Y cuestionó: “Para nosotras estos proyectos de declaración atrasan varias décadas y tienen un trasfondo oscuro en el cual se pretende imponer dogmas por sobre leyes de un Estado que es laico”.

La referente del Movimiento Evita aseguró: “No pueden un grupo de pastores o de sacerdotes continuar incidiendo sobre la vida de quienes no tenemos sus creencias religiosas. Quienes somos parte del movimiento feminista no estamos dispuestas a que continúen legislando o gobernando a través de la fe.

En la audiencia también participaron la legisladora Marta Milesi, la médica Gabriela Luchetti y la especialista en neonatología Cristina Uría.

Los proyectos aún no tienen dictamen de comisión y más vecinos podrán hacer aportes.

En tres pasos

Declaraciones polémicas

1- El Consejo de Pastores Evangélicos presentó en junio iniciativas para que la ciudad se declarase provida y profamilia. Los proyectos llegaron en la previa a la votación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y con un pedido de tratamiento urgente.

2- El Deliberante rechazó votar las normas en los tiempos pretendidos por los pastores y al iniciar el análisis los concejales detectaron que no había referencias explícitas al aborto. En forma verbal, los pastores aseguraron que el objetivo es rechazar la legalización.

3- El 13 de julio, el concejal Miguel Aninao pidió que el Consejo de Pastores modificase el texto de las propuestas para incluir su objetivo real al texto a tratar. Hasta ahora no hubo respuesta oficial por parte de los impulsores de los proyectos.