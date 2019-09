Chacareros exigen el desalojo de la toma en Costa Norte

“Las sacaron para dividir sus lotes”, dijeron altas fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti, con el agravante de que esas espalderas sostienen al árbol a medida que gana peso y espesor, de modo que ahora corren riesgo de resquebrajarse. “Tampoco puede regar las plantas porque le cortaron el agua”, agregaron.

Se sabe que también voltearon algunos árboles de una isla que está en las cercanías y que meten los palos a la toma de la mano de menores. Como la orden judicial solo prohíbe el ingreso de materiales de construcción que consoliden la ocupación, los que están ahí pueden ingresar palos sin problemas. Posiblemente también los utilicen para hacer leña y combatir así las noches frías, aunque las temperaturas de los últimos días han sido muy agradables.

“¿Qué pasaría si hiciéramos una toma en la plaza San Martín, en los barrios cerrados de esta ciudad, o donde vive el gobernador, el intendente o el juez? Yo creo que ya los hubiesen sacado. ¿Por qué dan tanta vuelta, no se dan cuenta de los daños y los perjuicios que están ocasionado a los productores? Ahí se juega el trabajo de tres y cuatro generaciones volcadas a la producción. ¿Me van a decir que no hay tierras para darles en otro lado?”, cuestionó el titular del Consorcio de Regantes de Cipolletti, Eduardo Artero, muy indignado y movilizado por el calvario que están viviendo los chacareros lindantes a la toma.

Él participó de una reunión convocada por el fiscal jefe Gustavo Herrera, donde hizo causa común con otros dos chacareros linderos a la toma. “Esto es daño y perjuicio. El señor fiscal no precisa mi opinión, es sentido común. Al correr de un año, estos productores pierden todo, y alguien de la Justicia se tiene que hacer cargo. (A los ocupantes) ya los tendrían que haber sacado”, lanzó Artero.

A esto se agrega el padecimiento que sufre el damnificado directo y dueño de las hectáreas en producción que fueron ocupadas.

La Policía conoce a muchos de ellos porque tienen antecedentes y es gente conflictiva en el barrio Costa Norte. Sin ir más lejos, la vocera de la toma, Yésica Mera, es una mujer que ya ha sido denunciada penalmente, igual que su marido, y algunos vecinos del barrio se expresaron muy atemorizados, tanto por la presencia de Mera como de otras personas que participan de la toma y a quienes se vincula a la banda de los Chavitos.

“Nadie se anima a decir nada porque les tienen miedo, y nos sentimos desamparados. No sé qué espera la Justicia para sacarlos y brindar seguridad a la gente trabajadora”, dijeron.

Sin definición en la Isla Jordán

La fiscalía cipoleña está empantanada por el conflicto de tierras de la Isla Jordán. Sin posibilidad de negociación por las tierras, se venció una vez más el plazo otorgado a las familias para que se vayan por voluntad propia y no hubo definición sobre la situación. Ayer estaba programada una nueva audiencia para convencer a las familias de liberar el predio y buscar una salida a su necesidad de tierras a través del Municipio, pero no hubo ningún acuerdo. A pesar de las amenazas de un desalojo inminente, la Justicia resolvió pasar a cuarto intermedio por un tiempo no especificado. Buscan ganar tiempo para que los vecinos decidan irse sin llevar a cabo el desalojo.