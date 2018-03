Tal es el caso del barrio Luis Piedrabuena, donde los vecinos realizaron los reclamos porque la situación generó un gran entorpecimiento del tránsito en las calles del lugar. Desde ARSA informaron horas más tarde que la situación ya había sido subsanada.

Hace varios días los vecinos de la esquina de Río Colorado y Bolivia están conviviendo con una laguna en la calle debido a la rotura de un caño de agua potable. Según indicaron, realizaron los reclamos correspondientes en innumerables oportunidades pero no obtuvieron respuestas concretas.

Los habitantes de esa zona de la ciudad aseguraron que no es la primera vez que ocurre lo mismo. En ese sentido, manifestaron que se sienten ciudadanos de segunda, a los que la empresa olvida. “En otros barrios arreglan todo al toque, acá ni vienen”, se quejó Irma, una vecina del Piedrabuena.

Por su parte, el referente de ARSA en la ciudad, Claudio Celiz, dijo que más allá de las quejas, el reclamo formal se realizó el martes por la tarde y que ayer por la mañana ya se acercó al lugar una cuadrilla de operarios a reparar el desperfecto.

“Los vecinos deben hacer el reclamo antes que llamar a los medios. En el lugar se rompió una cañería y fue reparada. No generó un gran inconvenientes y son fallas normales. No se trata de líquidos cloacales, sino de agua potable. Los reclamos por desbordes tienen prioridad a la hora de acudir”, expresó Celiz. En ese sentido, realizó una aclaración ya que algunos vecinos hablaron ayer de desbordes cloacales, algo que en este caso no ocurrió.

Más allá del arreglo realizado en la cañería, el tránsito en el lugar seguía complicado debido a la gran laguna que se generó.

En el barrio Managua ocurrió algo similar. Los habitantes del lugar reclaman que en el caso de ellos la pérdida llevaba ya casi un mes, aunque es algo menor que la del Piedrabuena.

Pero el problema se agrava aún más cuando el agua estancada comienza a emanar olores desagradables y se generan baches en las calles. En este caso los reclamos se vienen realizando hace varias semanas.