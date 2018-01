Audaz robo de una Hilux en una estación de servicio

Hasta ayer no había mayores novedades sobre los posibles autores, aunque en la vecina provincia de Neuquén se concretó el secuestro de una camioneta muy parecida a la robada. La Policía provincial contaba con la declaración de testigos circunstanciales aunque no pudo revisar material de video debido a que las cámaras de seguridad de la estación de servicio no funcionaban.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, a plena luz del día, en momentos que el dueño de la camioneta, de color gris y vidrios polarizados, entró al minishopping a realizar una compra. Según las fuentes, una persona se bajó de otro vehículo, se subió a la Hilux, que estaba en marcha y se alejó rápidamente.

La acción fue sorpresiva y poco pudieron hacer los playeros o el propio dueño para impedir el escape de los ladrones; se limitaron a dar aviso a las fuerzas de seguridad. De inmediato se implementó el denominado operativo cerrojo pero sin resultado positivo.

Los testigos aseguraron que los delincuentes se dirigieron rumbo a los puentes, con la aparente intención de llegar a Neuquén.

La denuncia del robo recayó en la Comisaría Cuarta, que se encargó de hacer las primeras pesquisas junto a personal de Criminalística.

Ayer, a última hora, trascendió que durante un operativo de la Policía neuquina se consiguió secuestrar una camioneta de similares características a la sustraída en Cipolletti. Por esta razón, esperaban un cruce de datos con sus pares rionegrinos para confirmar la sospecha.

En el 2017 hubo antecedentes de robos similares.

2 delincuentes habrían protagonizado el audaz robo. Uno de ellos cumplió la función de apoyo.