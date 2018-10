La extraña criatura, de similares características a un canguro, tiene 40 centímetros de alto y causó asombro y desconcierto entre la población.

Fue hallado por la agente municipal Marianela Garrido junto a otras dos compañeras al comenzar su jornada laboral. “Cuando llegué vi algo raro flotando en el agua, me dio un poco de temor pero tomé valor y lo saqué con la mano”, comentó Garrido. Al sacarlo pudieron ver que se trataba de un pequeño animal muy similar a un marsupial. “Apenas lo vi bien pensé que era un canguro pequeño, lo revisé un poco pero vi que no tenía la bolsita donde llevan a sus crías”.

La empleada comentó que estaban un poco desconcertadas y que todas las personas que lo vieron no sabían de qué animal se trataba. “Muchos me dijeron que podía ser una ardilla o hasta una vizcacha pero de estos animales no hay aquí”, dijo.

Comentó que su padre, “que es una persona que se crió en el campo, tampoco supo decir de qué animal se trataba”, agregó.

Superando la extrañeza del hallazgo, dijo que “los momentos vividos con el extraño ser ya se habían comenzado a tornar divertidos y después, como nadie le tomó sentido al animal, decidí dejarlo en una barda y no lo vi más”.

Al no tomar los recaudos para preservarlo, ya no se podrá saber a ciencia cierta de qué animal se trataba, cómo había llegado a Bajada del Agrio y, sobre todo, cómo terminó dentro del tanque que tiene un poco más de un metro de alto.

Sólo la joven conserva un recuerdo de su inusual encuentro con el enigmático animal.