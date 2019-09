La comisión de Desarrollo Humano, presidida por la concejal de la oposición, María Eugenia Villarroel Sánchez, quiso convocar a un debate espacial del que participen todos los concejales, con el fin de saber si el proyecto tiene los votos que necesita, pero esta convocatoria ya fracasó una vez por falta de quorum, de modo que se hará un nuevo intento esta semana.

Si la comisión vuelve a frustrarse, entonces sí se sacará despacho para que el proyecto se trate en una sesión, porque ese fue el compromiso asumido por los ediles, tras la elección a intendente. Sin embargo, en ese contexto, la mayoría se pronunciaría por la negativa. Marcela Linhardo, Alejandra Villagra, Miguel Aninao y María Eugenia Villarroel Sánchez no están de acuerdo con el proyecto.

¿Qué dicen los concejales?

Linhardo expresó a LM Cipolletti que no está de acuerdo con la iniciativa. “Este proyecto no tiene nada que ver con el funcionamiento de la ciudad”, sostuvo. La edil recordó que el Municipio tiene programas para promover la familia, y asume una participación muy activa con organizaciones no gubernamentales e iglesias, por lo que no cree que sea necesario declarar a la ciudad provida. “Yo soy más partidaria del respeto a la decisión de cada persona, a sus valores y convicciones, que de imponer el título de ciudad provida a todos sus habitantes”, enfatizó.

Alejandra Villagra, por su parte, advirtió que la iniciativa no les va a cambiar la vida a los cipoleños; aunque su aprobación iría contra las leyes, como la que aprueba el matrimonio igualitario. Es por esta razón que no la acompañará. “Eso sería discriminar, y yo tengo que legislar para todos”, acotó.

Además, el proyecto perdió estado parlamentario. Por esto, el concejal Miguel Aninao dijo que ni siquiera debería ser tratado. Advirtió que la discusión surgió cuando el país debatía la legalización del aborto, por lo que ahora consideró que “no tiene ningún sentido” dar el debate sobre un proyecto que, además, “es meramente declaratorio”. Dijo que se opone porque “es un proyecto que desconoce toda la política que desarrolla el municipio, desde sus comienzos, en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, la familia, los adultos mayores y el deporte. Todo eso es en favor de la vida y la familia”.

Pero también fue muy crítico de la concepción de familia que definieron los autores del proyecto. “Para ellos la familia es papá, mamá y los hijos. Las otras no existen. Por lo tanto, sería una ordenanza discriminatoria, que está fuera de contexto, y no tiene sentido analizarla”, concluyó Aninao.

La concejal de la oposición tampoco aprueba la iniciativa y del concejal Diego Rudy no se sabe, aunque los comentarios de pasillo dicen que, por defecto, la acompañaría. En tanto, Lazzaretti dio su aval y promovió otras voces a favor de la iniciativa. “Si no respetamos el derecho a la vida, ¿qué vamos a respetar? Es un derecho fundamental en la pirámide jurídica. Todo el ordenamiento habla del respeto a la vida humana desde la concepción”, expresó en su momento.

Un proyecto que dividió a la ciudad

La iniciativa de las iglesias

Organizaciones evangélicas presentaron el proyecto para declarar a Cipolletti como una ciudad provida y profamilia.

No tienen los votos

El oficialismo respaldó la iniciativa en un principio, pero nunca se aprobó la norma y ahora, que la quieren reflotar, no tendrían los votos necesarios.