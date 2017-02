Agrupación peronista solicita se reforme la carta orgánica

La agrupación peronista Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular presentaron el pasado día 22 de febrero ante el Consejo Deliberante local el proyecto de llamado a elecciones para Convencionales Municipales para el 22 de octubre de este año, en conjunto con las elecciones nacionales, haciendo uso del derecho de iniciativa, como lo faculta el artículo 83 de la carta magna municipal, acompañada con el respaldo de firmas más de cincuenta ciudadanos militantes de la agrupación

Indica la agrupación que esta motiva “ésta presentación la continua dilación y juego “al gran bonete” sobre la reforma de nuestra carta orgánica. Dicho deseo de reforma fue manifestado por todas la fuerzas políticas locales, incluso ante las gestiones municipales anteriores. Que siempre la utilizan, al principio, como un caballito de batalla y cuando su gestión empeora y ven que la ciudadanía puede votarles en contra a sus representantes salen con el latiguillo, “ahora no es el momento”.

Agregan que “no olvidemos que de la actual carta orgánica se le ha criticado reiteradamente la falta de representación ciudadana, con más el agravante de que instituciones de gobierno por ella creada no han sido puestos en funcionamiento, como por ejemplo Asamblea Municipal, la Auditoría Externa y la Defensoría Municipal. Como si esto no fuera poco, no han sancionado las ordenanzas reglamentarias del Déficit el Consejo de Planeamiento, Régimen Electoral y Juntas Municipales”.