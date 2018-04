A la joven quemada de Puente 83 le pusieron custodia

Sin embargo, su familia, amigos y allegados señalan al novio como responsable. Una amiga de la víctima dijo que la relación de ellos eran sumamente conflictiva y que el día del hecho “el pibe amenazaba con matarla y prenderla fuego, a ella y a su nena de tres años”.

Como no hay denuncia, por ahora no hay causa judicial, más allá de las actuaciones preliminares de la Fiscalía. “La joven no cambió su discurso en lo más mínimo”, indicaron fuentes judiciales.

Mientras la joven se recupera de sus lesiones y está acompañada por su familia, Merlo dispuso que tenga una custodia policial permanente en la puerta de su habitación y solicitó un informe médico de las lesiones que presenta (en el tórax, las piernas, los brazos y la cara).

Del joven que está en la mira de los familiares de la víctima sólo se sabe que se presentó voluntariamente en la Fiscalía para ponerse a disposición de lo que requiera. En el caso también interviene el personal de la Oficina de Atención a la Víctima. “La paciente está estable, se le están haciendo las curaciones correspondientes”, indicó el director del hospital, Carlos Lasry.

El hecho ocurrió en una vivienda de Puente 83. Allí, la joven quedó envuelta en llamas e intentó desesperadamente salvar su vida. Su novio la trasladó al hospital y luego desapareció del lugar.

LEÉ MÁS

Una joven se quemó el 40% del cuerpo en confuso hecho